Regno Unito: Commissione conti pubblici, in Inghilterra rischio di carenza acqua in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio che alcune parti dell'Inghilterra rimangano senza acqua entro i prossimi vent'anni è molto serio. Lo ha riferito la Commissione per i conti pubblici della Camera dei comuni del Regno Unito, ripresa dal quotidiano britannico "The Guardian". Secondo la Commissione, gli enti responsabili del controllo delle risorse idriche del Regno Unito sono totalmente distratti dalle proprie mansioni. "La misura delle perdite, che risultano essere di più di 3 miliardi di litri al giorno, è inaccettabile", ha dichiarato la Commissione. Le società che controllano le risorse idriche vengono accusate di non aver fatto progressi nella riduzione delle perdite negli ultimi due decenni. "Ci sono seri rischi che alcune parti dell'Inghilterra rimangano senza acqua entro i prossimi vent'anni (...) C'è bisogno di agire velocemente se vogliamo assicurarci un approvvigionamento idrico affidabile negli anni a venire", ha comunicato la Commissione. (segue) (Rel)