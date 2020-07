Regno Unito: Commissione conti pubblici, in Inghilterra rischio di carenza acqua in futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti della Commissione giungono in seguito ad un'inchiesta della testata locale che aveva rivelato che le società che gestiscono i servizi idrici dell'Inghilterra hanno scaricato acque reflue nei fiumi della nazione in più di 200 mila occasioni l'anno scorso. Il rapporto della Commissione accusa anche il governo di non aver dimostrato la leadership necessaria nei confronti di tutte le questioni riguardanti l'approvvigionamento idrico dell'Inghilterra. Il presidente della Commissione per i conti pubblici Meg Hillier ha dichiarato: "E' veramente difficile immaginare di aprire il rubinetto e non avere acqua pulita in questo paese, eppure questo è esattamente ciò che rischiamo. La continua inerzia da parte dell'industria idrica implica che un quinto delle nostre forniture giornaliere è sprecato a causa delle perdite". Hiller ha aggiunto che "parole vuote sugli impegni climatici e campagne pubbliche di informazione senza i fondi necessari ci porteranno dove siamo rimasti negli ultimi vent'anni: da nessuna parte". (Rel)