Milano: Polizia sequestra due pistole clandestine trovate in cantina

- Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio di Milano hanno ritrovato e sequestrato due armi da sparo clandestine all’interno di una cantina di via Recoaro, periferia Sud della città. Ieri gli investigatori, dopo alcuni giorni di appostamento fuori dallo stabile, hanno perquisito il locale sul quale avevano avuto un’informazione confidenziale raccolta sul territorio. Dentro la cantina nascoste in due calzini i poliziotti hanno rinvenuto due Beretta, una modello 35 calibro 7.65 e l’altra modello 418 calibro 6.35, entrambe cariche e con la matricola abrasa. Il sequestro delle armi, su cui sarà svolta una perizia per vedere se siano stati utilizzati in altri crimini, è stato operato a carico di ignoti. (Rem)