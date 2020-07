Sport: Celli (civica), interrogazione su ritardi Pala Tiziano di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre anni persi per fare un doppio bando e tutto è ancora fermo. In tutto questo periodo l'amministrazione per il Pala Tiziano ha continuato a fare bandi e a correggerli, fino alla scelta di fare un doppio bando che poi si è rivelata sbagliata". Lo afferma in una nota la capogruppo della lista civica Roma torna Roma Svetlana Celli. "Il bando pubblico deve essere unico e deve riguardare sia la ristrutturazione degli impianti elettrici che degli interni. Per inseguire questa ennesima strada sbagliata si è perso altro tempo. In pratica, per dare il via a lavori, che in tutto dureranno sei mesi, ci sono voluti tre anni. Con il risultato che non solo l'impianto non è stato più utilizzato, ma è diventato preda di atti di vandalismo ed è decaduto nell'abbandono totale. Per capire il perché di questi ritardi presenterò nei prossimi giorni una interrogazione. Dalle scelte sbagliate di questa amministrazione non possono derivare danni così rilevanti ai beni pubblici e ai cittadini", conclude la nota.(Com)