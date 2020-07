Spagna: solo 50 per cento richieste per reddito minimo di base sono in possesso requisiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente il 50 per cento delle domande, su un totale di 510 mila, presentate dai cittadini spagnoli all'Istituto di previdenza sociale (Sepe) per ottenere il reddito minimo di basa (Imv) sono risultate in possesso dei requisiti necessari. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Inclusione e della Sicurezza Sociale, Jose Luis Escriva nel corso di un'intervista televisiva ad "Antena 3", spiegando che, dopo la fase più acuta dovuta alla pandemia del coronavirus, sta "ricominciando la ripresa". Su 3,4 milioni di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) alla fine di aprile, infatti, 2 milioni sono tornati a svolgere le loro mansioni. Escriva ha poi ribadito che il governo valuterà se prorogare le condizioni dell'attuale Erte fino alla fine dell'anno, ma si è detto "ottimista" sulla rilancio dei settori più colpiti, come il turismo. (Spm)