Scuola: De Cristofaro (Leu), stanziati 236 milioni per libri in comodato d'uso agli studenti

- Positiva la notizia dello stanziamento di 236 milioni di euro per libri in comodato d'uso agli studenti: lo scrive su Facebook il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro, di Leu. "Sostengo da tempo la proposta di dotare le scuole del Paese di libri di testo da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti, come misura concreta ed efficace per realizzare le pari opportunità in termini di inclusione e di attuazione del diritto allo studio. Ed è per questo - prosegue De Cristofaro - che ritengo una notizia molto positiva lo stanziamento di 236 milioni di euro, ben oltre quello normalmente previsto per questa misura, per finanziare l’acquisto di libri, supporti e kit didattici da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti del secondo ciclo di istruzione che ne abbiano necessità. Dal 13 al 23 luglio tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo potranno partecipare al bando Pon.", specifica. "A titolo esemplificativo si potranno acquistare - prosegue il sottosegretario di Leu - libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, devices digitali e altri materiali specifici per la didattica inclusiva". (Com)