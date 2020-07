Roma: nasce Cinemup, dal 25 al 27 settembre il cinema in terrazzo condominiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre serate in un condominio di Roma proiettando film introdotti da professionisti del cinema, cortometraggi di animazione, offrendo laboratori sui mestieri del cinema e mostre fotografiche a tema, rivitalizzando così uno spazio comune e promuovendo la conoscenza tra le persone che lo abitano. Il tutto nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per il contrasto della pandemia da Covid-19. E' il progetto lanciato da Cinemup, ideato da Maya Vetri e l'associazione ex allievi del Centro sperimentale di cinematografia, che vuole creare un momento unico di cultura e socialità attraverso il cinema. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 27 settembre. "Il cinema nasce come momento di 'meraviglia collettiva' ed è per questo che nel tempo ha avuto il potere di aggregare, di rendere compartecipi le persone di un momento magico. L'idea è di ricreare questo momento, in un clima di distensione e condivisione che avrebbe in questo caso come scenario un luogo familiare: il terrazzo condominiale. Negli ultimi mesi di isolamento forzato dovuto al lockdown abbiamo inaspettatamente riscoperto l'importanza della relazione di vicinato attraverso gli spazi condivisi", si legge in una nota degli organizzatori di CinemUp. Per ospitare la rassegna, l'amministratore di condominio dovrà inviare una descrizione (ampiezza, elementi di sicurezza, possibilità di osservare il distanziamento fisico, disponibilità della rete elettrica) dello spazio individuato. Una volta selezionato questo, gli organizzatori si incontreranno con i condomini per la scelta dei film all'interno di una lista che attingerà all'archivio del Centro sperimentale di cinematografia e per far fronte agli aspetti tecnici e logistici. (Com)