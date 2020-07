Tlc: Bernini (FI) su 5G, esclusione Huawei passo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esclusione di Huawei dalle gare sul 5G "è un passo di fondamentale importanza per la tutela della nostra sicurezza nazionale". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Anche se Tim parla di una scelta unicamente industriale, quello che conta è il risultato: dopo le improvvide aperture del governo alla Cina, la cui pericolosità era stata tempestivamente segnalata dal Copasir, è stata opportunamente presa la giusta direzione, altrimenti - conclude Bernini - l’Italia sarebbe entrata in rotta di collisione con gli Stati Uniti, rischiando di consegnare all’intelligence di Pechino anche i dati sensibili della Nato".(Com)