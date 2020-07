Polonia: Duda, su "coalizione di interessi polacchi" non aspettavo reazioni entusiastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proposta di una "coalizione di interessi polacchi" il presidente polacco Andrzej Duda non si aspetta reazioni entusiastiche, ma una riflessione tranquilla. Lo ha detto questa mattina il capo dello Stato uscente, parlando all'emittente "Polskie Radio". Duda ha recentemente proposto la creazione dopo le elezioni di una "coalizione di interessi polacchi" che combini i partiti di centro-destra e di destra. L'invito è stato rivolto ai leader e agli elettori del Partito popolare polacco (Psl) e a quelli di Konfederacja. "Ritengo che intorno ai nostri valori dovremmo costruire una coalizione e faccio appello a quei politici che sentono vicini tali valori, così come ai cittadini". Interrogato su cosa intenda con questa proposta, se si tratti di un'offerta di partecipare alla squadra di governo o se sia un invito all'elettorato a votare per lui, il capo dello Stato ha risposto che "è un incentivo a tutto ciò che può cambiare un po' l'approccio al tema del conflitto politico". (segue) (Vap)