Regno Unito: coronavirus, governo sconsiglia viaggi in crociera almeno fino ad ottobre

- Il governo britannico esorta i cittadini a non andare in vacanza in crociera fino ad ottobre, per evitare una nuova serie di rimpatri da tutto il mondo a causa del coronavirus. Lo ha detto il deputato del Partito conservatore Caroline Dinenage in un intervento per l'emittente "Sky News". Il deputato ha dichiarato che nonostante i corridoi di viaggio siano aperti con 59 paesi ad oggi, le destinazioni ad alto rischio per il numero di casi di coronavirus e i viaggi in crociera rimarranno "un'opzione esclusa" fino ad ottobre per minimizzare i rischi. "Per via della situazione in cui ci siamo trovati all'inizio della crisi, quando abbiamo dovuto rimpatriare persone da tutto il mondo, vogliamo essere un pochino più sicuri questa volta", ha affermato Dinenage. Il deputato si riferisce ai 19 mila turisti britannici che sono stati rimpatriati da diversi viaggi in crociera all'inizio della pandemia di coronavirus. (Rel)