Decreto Semplificazioni: Mulè (FI), governo incapace pensa più a poltrona che a Paese

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "se Confesercenti arriva a dichiarare 'siamo costretti a navigare a vista' in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e risorse erogate vuol dire che nulla è stato fatto, ma peggio ancora, che nulla è stato pensato. Tra caos burocratico e Cassa integrazione mai arrivata alle imprese - sottolinea in una nota - il mondo del lavoro è in estrema difficoltà, abbandonato all'incapacità di un governo che pensa più alla poltrona che al bene del Paese. Forza Italia e il centrodestra hanno presentato centinaia di proposte fin da marzo, poco fa Conte ha dichiarato che ci ringrazierà pubblicamente per le idee, non serve. Basta che apra i suoi cassetti. Basta ascoltarci. I meriti non ci interessano".(Com)