Omicidio Cerciello: legale Elder, trascrizione dimostra che non sapeva fossero carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perizia sulla nuova trascrizione della conversazione tradotta tra Finnegan Lee Elder e l'avvocato americano che per primo lo incontrò insieme ai familiari dopo l'arresto, soddisfa l'avvocato Renato Borzone. Il legale del ragazzo americano, ad "Agenzia Nova", dice che dalla nuova trascrizione si evince chiaramente che "Elder dice di non aver visto distintivi e di non sapere che i due uomini che tentarono di immobilizzare lui e Natale Hjorth fossero appartenenti alle forze dell'ordine". In alcuni passaggi della trascrizione, però, il ragazzo fa riferimento a "poliziotti". "Quella conversazione avviene dopo diversi giorni dal fatto - continua Borzone - lui era in galera, certo che nel momento in cui lo dice ha capito che i due erano carabinieri". (Rer)