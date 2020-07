Istat: Confcommercio su produzione industriale, permangono criticità in molti settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato congiunturale leggermente superiore alle attese che rinforza la sensazione di un tessuto produttivo vitale e coraggioso. Tuttavia, sebbene le perdite tendenziali rimangano ingenti in molti settori, soprattutto per quelli più direttamente collegati alla domanda delle famiglie - come mezzi di trasporto e abbigliamento - il principale problema resta la concentrazione del calo di fatturato e di reddito su pochi importanti settori, in particolare sulla filiera turistica: questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sulla produzione industriale di maggio diffusi oggi dall’Istat. E proprio dalla ripresa di questi settori – prosegue la nota - dipenderà, in definitiva, la performance aggregata del PIL non solo nell’anno in corso ma, soprattutto, nel 2021, anno in cui l’intensità del rimbalzo atteso è funzione delle condizioni economiche dei partner commerciali europei, per adesso ancora diffusamente critiche.(Rin)