Credito: Gallo (M5s) su Deiulemar, interrogazione a tutela cittadini truffati, Gualtieri risponda

- Luigi Gallo, deputato del MoVimento 5 Stelle e presidente in Commissione Cultura alla Camera, sostiene che "non si può consentire che cittadini che investono in società private vengano truffati. In un momento in cui il Paese ha bisogno di fiducia nelle imprese e in un rilancio economico lo Stato deve dare un segnale. Chiedo per questo al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri - spiega in una nota -, di individuare le misure idonee e di tutela a favore di coloro che nella vicenda Deiulemar hanno visto dissolversi tutti i loro risparmi. Stiamo parlando di cifre altissime pari a 720 milioni di euro di cui solo una minima parte è stata restituita. Ho presentato una nuova interrogazione parlamentare col fine di trovare misure per indennizzare in parte i risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a fronte dell'acquisto di titoli obbligazionari della Deiulemar e se a tale scopo si ritenga opportuno ricorrere al Fondo previsto dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266 all'articolo 1, comma 343 per la Parmalat. La Deiulemar compagnia di navigazione - informa Gallo - è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 24 del 2 maggio 2012 e i suoi proprietari condannati fino a 13 anni". (Com)