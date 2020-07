Sardegna: giunta regionale approva misure a tutela e promozione della politica linguistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dalla Giunta Regionale della Sardegna il Piano di politica linguistica regionale, che contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino e delle produzioni ed espressioni veicolate attraverso queste. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dalla Regione, secondo cui il Piano di politica linguistica regionale 2020-2024 è approvato per la durata della legislatura e definisce le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale. La Regione intende inoltre valorizzare i progetti già realizzati nel passato garantendone la massima fruizione da parte dei cittadini, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici mirati e modalità di comunicazione innovative individuate e poste in essere dalla stessa Amministrazione regionale con iniziative specifiche. "È uno strumento di programmazione - ha ribadito l'assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu - che indica le diverse aree, secondo le quali l'identità linguistica è considerata una componente fondamentale dell'identità individuale e collettiva della comunità sarda, quale interprete dei valori culturali del territorio ed elemento essenziale di democrazia nell'Unione Europea. La struttura del Piano, in attuazione della LR 22/2018, si basa sui temi delle lingue minoritarie e dell'identità e contiene le misure di tutela, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino". (segue) (Rin)