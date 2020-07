Sardegna: giunta regionale approva misure a tutela e promozione della politica linguistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri interventi previsti sono, l'elaborazione di una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda a cura della Consulta de su sardu, organismo costituito da diversi attori competenti in materia, designati da Giunta e Consiglio Regionali, Università della Sardegna, Enti locali, l'adozione del sistema di certificazione linguistica per le lingue delle minoranze storiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (Qcer) per la conoscenza delle lingue, e istituzione di un elenco di soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, l'istituzione della rete degli sportelli linguistici a livello territoriale, l'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole e inserimento nei piani di studio delle peculiarità dell'identità culturale e linguistica della Sardegna, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso la lingua, principalmente in collaborazione con l'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, sede del Museo regionale della Vita e delle Tradizioni popolari sarde e del Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda. Prevista l'organizzazione annuale di una Cunferèntzia aberta sulla lingua sarda, il catalano di Alghero, il sassarese, il gallurese e il tabarchino, come occasione di condivisione e di confronto fra i soggetti e gli organismi interessati alle problematiche del settore e per la verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, ed infine la raccolta di proposte da parte del pubblico e l'eventuale definizione di nuove linee di indirizzo. (Rin)