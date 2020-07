Russia: direttore Intelligence estera, caso Safronov non legato a professione giornalistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno della Repubblica Ceca, Jan Hamacek, ha rifiutato di rilasciare commenti sulla vicenda Safronov, secondo quanto riferito dal quotidiano locale "Denik N". Gli inquirenti russi considerano gli Stati Uniti il destinatario finale delle informazioni rivelate dal giornalista. Durante le attività di indagine operativa, riferisce "Kommersant", l'Fsb ha ascoltato le conversazioni telefoniche del giornalista e letto la sua corrispondenza. Al momento della decisione sulle misure cautelari per Safronov, gli investigatori hanno fatto riferimento ai risultati di tre indagini che dimostrerebbero la sua colpevolezza. Alla difesa non è stato permesso di aver pieno accesso a questi materiali, di esclusivo appannaggio del giudice. In precedenza, l'avvocato Ivan Pavlov ha affermato che il caso "ha già sette faldoni, cuciti e numerati", sebbene sia stato istituito solo lo scorso 6 luglio. "Ciò accade raramente anche dopo anni di indagini preliminari", ha concluso l'avvocato. (segue) (Rum)