Russia: direttore Intelligence estera, caso Safronov non legato a professione giornalistica (3)

- Fonti del quotidiano "Izvestija" hanno ricordato il passato meno recente del giornalista. Il padre del giornalista, l'omonimo Ivan Safronov, che come suo figlio lavorava a "Kommersant", è morto in circostanze misteriose nel 2007, precipitando da un pianerottolo comune dell'edificio della propria abitazione. Sebbene le indagini abbiano escluso il legame della morte con le sue attività professionali, le persone vicine al giornalista defunto non hanno accettato tale versione. Safronov padre stava infatti preparando materiale da pubblicare su un presunto "schema segreto" per la fornitura di attrezzature militari russe al Medio Oriente attraverso la Bielorussia. Nella giornata di ieri, sostenitori del Safronov si sono radunati nei pressi dell'edificio dell'Fsb di Mosca. La polizia ha informato i presenti che la manifestazione non autorizzata viola le norme per l'organizzazione delle proteste. La giornata si è conclusa con l'arresto di decine di persone. (Rum)