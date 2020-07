Romania: deficit commerciale aumentato di quasi 742,3 milioni di euro nei primi cinque mesi dell'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del commercio di beni (intra-Ue 28) nel periodo in esame è stato pari a 17,155 miliardi di euro per le esportazioni e di 22,668 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 72,2 per cento del totale delle esportazioni e del 72,9 per cento del totale delle importazioni. Il valore degli scambi extra comunitari (Extra-Ue 28) sono stati pari a 6,597 miliardi di euro per le esportazioni e di 8,425 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 27,8 per cento del totale delle esportazioni e del 27,1 per cento per le importazioni. (Rob)