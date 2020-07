Sport: Spadafora, Gp F1 al Mugello volano di sviluppo per l’intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gran Premio di F1 al Mugello sarà un "volano di sviluppo per l’intera regione". Così su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. "Per la prima volta in assoluto le vetture della Formula 1 gareggeranno anche nello storico autodromo del Mugello. Quello del 13 settembre sarà un gran premio davvero speciale, in cui la Ferrari festeggerà anche le sue prime 1000 gare, proprio sul suo circuito", si legge nel post. "Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di ottenere questo importantissimo risultato che, sono certo - conclude il ministro - potrà essere anche un volano di sviluppo per l’intera regione". (Rin)