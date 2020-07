Scuola: Campidoglio, differita la durata dell'appalto per le mense a tutela dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con l'obiettivo di tutelare i lavoratori impiegati nei servizi comunali di ristorazione educativa e scolastica, Roma Capitale ha differito la scadenza dei contratti in essere per il tempo pari alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni avvenuta a causa dell'emergenza Covid-19. Si legge in una nota del Campidoglio. Le prestazioni di ristorazione dell'attuale appalto comunale, che riprenderanno con l'avvio dell'anno educativo e scolastico 2020-21, saranno dunque differite di quattro mesi arrivando così fino al 31 dicembre 2020. "In questo modo, sarà garantita la continuità all'assetto organizzativo del servizio quale è stato finora, tutelando le entrate previste dalle aziende vincitrici e gli stipendi dei lavoratori impiegati. L'Amministrazione capitolina ha inoltre invitato tutti i dirigenti degli istituti scolastici in cui è attiva l'autogestione del servizio di ristorazione, dove dunque non c'è gestione diretta da parte del Comune, a prendere la stessa iniziativa a tutela dei lavoratori", si legge nella nota.