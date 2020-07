Coronavirus: studio, già presente in Lombardia da seconda metà gennaio, prima ad Alzano che a Codogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi comparativa dei genomi virali, derivati da tamponi raccolti dal 22 febbraio al 4 aprile 2020, fa risalire l'ingresso di Sars-Cov-2 in Lombardia verso la seconda metà di gennaio. Inoltre, è stato possibile identificare due maggiori catene di trasmissione virale, una che si è diffusa nel nord della Lombardia a partire dal 24 gennaio, soprattutto nei territori della Bergamasca, come ad Alzano e Nembro, e la seconda invece nel sud della Lombardia, almeno a partire del 27 gennaio, con le province di Lodi e Cremona maggiormente investite. Il coronavirus era quindi presente prima ad Alzano che a Codogno. A rivelarlo uno studio promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo, recentemente condotto dai ricercatori della Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Lo studio ha analizzato le sequenze genomiche virali da circa 350 pazienti, provenienti da aree diverse della Lombardia, e a tutt'ora è il più grande studio al mondo, i cui dati sono stati messi a disposizione della comunità scientifica internazionali in modalità open access, tramite una piattaforma. "I nostri dati nascono da una casistica che è la più grande al mondo, concentrata in un ambiente ristretto come è la Lombardia rispetto al mondo. Il punto nodale è che abbiamo un'evidenza chiara del virus presente in Lombardia in più punti alla metà di gennaio, il che non esclude che fosse presente un pochino prima, ma non dopo - ha dichiarato il responsabile scientifico dello studio Carlo Federico Perno, già direttore della medicina di laboratorio del Niguarda - Questo significa che l'evidenza di Lodi è tardiva. In realtà il virus già c'era e non solo a Lodi. C'era anche ad Alzano a Nembro e in varie altre parti della Lombardia". "Osserviamo due cluster, due ceppi per semplificare, che sono molto simili ma diversi quanto basta per dire che uno ha infettato il centro nord e un altro ha infettato il sud. Codogno e Alzano-Nembro hanno camminato in parallelo come è successo in altre parti della Lombardia ma ad Alzano-Nembro ha camminato più rapido". In merito alla polemica legata alla mancata istituzione della zona rossa a Bergamo, Perno ha replicato: "Quando a Codogno è stato trovato il virus, ad Alzano già c'era. Quindi la chiusura zona rossa sarebbe stata una chiusura con il virus già dentro. Anche fosse stato chiuso al momento di Codogno. Questo non significa che non si dovesse fare, sono valutazioni in cui non entro, ma sappiate che quando il virus è stato dimostrato a Codogno era già ad Alzano". (Rem)