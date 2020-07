Regno Unito: premier Johnson elogia studenti diplomati durante crisi di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha detto agli studenti che si sono diplomati quest'anno che diventeranno "una delle generazioni più importanti ed influenti nella storia dei tempi di pace della nostra nazione". In un discorso indirizzato a tutti gli studenti diplomati durante le circostanze inconsuete causate dalla crisi di coronavirus, Johnson ha affermato che "grazie ai vostri sacrifici centinaia di migliaia di vite sono state salvate, il che non è qualcosa che molte generazioni potranno dire riguardo alla loro ultima settimana di scuola". Il premier ha portato un messaggio di speranza, dichiarando che i ragazzi avranno l'opportunità di "ricostruire il paese". "La parte veramente eccitante deve ancora arrivare. Abbiamo un'opportunità incredibile per fare le cose in maniera diversa, per ricostruire in modo migliore", ha detto Johnson. (Rel)