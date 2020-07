Milano: Comune, ok a progetto riqualificazione corso Sempione, da settembre sperimentazione con ‘Strade aperte’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo per la riqualificazione di corso Sempione e MM pubblicherà nei prossimi giorni la gara per affidare i lavori entro la fine del 2020 e aprire il cantiere a inizio 2021. "La riqualificazione di corso Sempione è un intervento che la città chiede da tempo - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - e ha un forte impatto non solo sul quartiere ma su tutta la città, essendo uno dei principali accessi a Milano. La strada oggi è fortemente squilibrata a favore della mobilità a motore ma soprattutto ha grossi problemi di sosta selvaggia e degrado: non è degna di una Milano europea e sostenibile. Ma non possiamo permettere che l'arteria versi ancora a lungo in questo stato e che per i cittadini sia impossibile godere delle aree verdi perché occupate dalla sosta irregolare, così abbiamo deciso di anticipare parte del progetto attraverso un intervento sul modello di 'Strade Aperte' e lavoreremo subito sulla sosta, per la tutela del verde e sulla ciclabilità, completando l'itinerario ciclabile in direzione centro-nord che collegherà l'Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind". (segue) (com)