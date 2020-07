Coronavirus: Algeria, isolate 29 province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Algeria ventinove province sono state isolate al fine di limitare la diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa dal presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune durante una riunione consacrata alla disamina dell'aumento dei contagi in alcune parti del paese. Tra i dipartimenti ai quali l'accesso è stato vietato rientrano quelli della capitale Algeri e di grandi città come Orano, Costantina e Setif. In queste aree, il trasporto pubblico è sospeso per dieci giorni. Nel paese nordafricano si sono registrati oltre 17 mila casi di contagio e circa mille morti. (Ala)