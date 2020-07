Milano: Sardone (Lega), città terra di conquista per i rom di tutta la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile negarlo: Milano è terra di conquista non solo per i rom che vivono nei campi della nostra città, ma anche per quelli di tutta la Lombardia come dimostrano gli ultimi arresti di nomadi che abitano nell'hinterland". Lo dichiara l'eurodeputata della Lega e consigliera regionale lombarda, Silvia Sardone, commentando il fermo per furto di Remi Nikolic, il 26enne che travolse in auto e uccise nel 2012 l'agente di Polizia Locale Niccolò Savarino. "Mi auguro - ha aggiunto - che possa tornare per un po' di tempo dietro le sbarre, anche se purtroppo ci credo poco visto il trattamento di favore che gli è già stato riservato. Non posso però che constatare come il centro di Milano, i bei palazzi e gli attici di lusso tanto cari al Pd, siano nel mirino di bande di criminali molto spesso tutelati e coccolati dalla stessa sinistra che parla di integrazione, gli sospende il pagamento delle utenze, se ne frega se i minori non vanno a scuola e si fa prendere in giro dai rom che non pagano né affitti né bollette". Per la leghista, "chissà, magari anche chi vive all'interno della cerchia dei Bastioni inizierà ad accorgersi della pericolosità delle politiche sociali della sinistra milanese". (com)