Congo-Kinshasa: tre morti nelle proteste contro nomina nuovo presidente della Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte nelle proteste scoppiate in diverse città della Repubblica democratica del Congo (Rdc) dopo che i sostenitori del presidente Felix Tshisekedi sono scesi in piazza per protestare contro la nomina di Ronsard Malonda alla guida della Commissione elettorale. Lo ha reso noto su Twitter l'Ufficio congiunto per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unjhro), secondo cui le vittime sono due dimostranti e un ufficiale di polizia. Gli scontri sono scoppiati dopo che la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti mentre marciavano per le strade di Kinshasa, Lubumbashi, Goma e diverse città minori. L’Unjhro si è quindi detto “preoccupato” per l'uso sproporzionato della forza letale da parte delle forze dell'ordine. I manifestanti protestano contro la decisione di nominare Ronsard Malonda come presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni), ratificata dall'Assemblea nazionale la scorsa settimana ma non è ancora stata firmata dal presidente Tshisekedi. (segue) (Res)