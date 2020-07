Congo-Kinshasa: tre morti nelle proteste contro nomina nuovo presidente della Commissione elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori del capo dello Stato considerano infatti Malonda molto vicino all’ex presidente Joseph Kabila, il quale punterebbe a piazzare un suo fedelissimo in un posto chiave per l’organizzazione delle elezioni. È la seconda volta che i sostenitori di Tshisekedi scendono in piazza nell’ultimo mese per protestare contro Kabila: oltre che la nomina del nuovo presidente della Commissione elettorale, i dimostranti osteggiano anche il disegno di legge al vaglio del parlamento che punterebbe a garantire l’immunità penale agli alleati di Kabila, al potere dal 2001 al 2019 ma la cui influenza politica sul paese continua ad essere forte. Il partito di Kabila, il Fronte comune per il Congo (Fcc), conserva infatti una netta maggioranza dei seggi in parlamento che gli consente di condizionare le azioni del presidente Tshisekedi. Nel luglio 2019, dopo mesi di trattative seguite alle elezioni presidenziali del dicembre 2018, il Fcc di Kabila e l’alleanza Cach di Tshisekedi hanno raggiunto un accordo di governo sulla base del quale 42 caselle ministeriali sono astate assegnate al Fcc e 23 all'alleanza Cach. (Res)