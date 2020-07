Migranti: de Magistris, Consulta ci dà ragione, ora Parlamento cancelli leggi sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo ragione noi e il coraggio e la competenza ci hanno sostenuto nella ricerca della verità!". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli de Magistris alla pubblicazione del comunicato della Corte costituzionale che definisce "irragionevole" la norma che preclude l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo. "Ce l'abbiamo fatta - ha proseguito il sindaco - anticipando anche la sentenza della Suprema Corte, individuando sin da subito profili di incostituzionalità, a solo detrimento degli ultimi, degli indifesi". Il sindaco ha poi ricordato di aver firmato il 15 gennaio dello scorso anno una direttiva per l'ufficio anagrafe in merito "all'applicazione dell'art. 13 c.1 bis della legge n. 132/2018", riguardante cioè l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. "Ubbidendo alla Costruzione in nome dei diritti - ha proseguito de Magistris - Napoli ritenne doveroso non privare i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ai migranti richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lvo 142/15, della possibilità di essere inseriti nello schedario della popolazione temporanea. Vince la ragione e il coraggio della città di Napoli, che ha anticipato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale. Una giornata importante per l'attuazione dei diritti fondamentali costituzionali; la Corte, infatti, ha per il momento dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della nostra carta costituzionale sotto due profili: 'irrazionalità intrinseca' e 'irragionevole disparità di trattamento', una bocciatura piena alla deriva autoritaria che il decreto sicurezza aveva avviato in Italia". (segue) (Ren)