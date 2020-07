Migranti: de Magistris, Consulta ci dà ragione, ora Parlamento cancelli leggi sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sentenza che attende ora il deposito - ha rilevato il sindaco - ma che segna il passo verso la giustizia, la civiltà e l'integrazione. Ancora una volta, Napoli ha avuto un pensiero avanzato sull'obbrobrio del decreto sicurezza, contrastando dal primo momento la volontà di cancellare e rendere invisibili decine di migliaia di persone, già in fuga da luoghi di guerra e di violenze e che hanno trovato nella nostra città chi ne ha ascoltato e accolto le istanze di accoglienza. È il coraggio la vera strada della verità e a Napoli non manca, lo stiamo dimostrando da anni e continueremo a farlo, in ogni luogo e per la definizione dei diritti fondamentali, costituzionalmente orientati. Ora il Parlamento cancelli le leggi sicurezza", ha concluso de Magistris (Ren)