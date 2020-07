© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Repubblica Ceca a giugno raggiunge il 3,3 per cento. Lo rende noto l'Ufficio di statistica ceco (Csu). A maggio era al 2,9 per cento. Crescono i prezzi di alimentari e case, ma anche quelli di tabacco e alcol. Il Csu precisa che sono soprattutto gli aumenti di questi ultimi ad aver trainato da crescita dell'inflazione. (Vap)