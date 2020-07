Family Act: Bonetti, forte accelerazione su assegno universale, bene approccio opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, su Facebook sottolinea come l'iter dell'assegno unico universale del Family Act abbia avuto una forte accelerazione. "Il Family Act l'ho voluto, l'ho scritto e l'ho portato al governo, condividendo gli obiettivi emersi dalla Leopolda e da Italia Viva con tutti i colleghi ministri. E sempre io stessa sarò impegnata nella scrittura dei decreti attuativi per cui farò di tutto perché le scadenze siano rispettate", scrive il ministro rilanciando la sua intervista a "Il Mattino". "Approvato nella sua interezza dal Consiglio dei ministri - aggiunge Bonetti - ha avuto una forte accelerazione in particolare sull'assegno unico e universale, cioè per tutti i figli: il provvedimento è passato in Commissione alla Camera e la prossima settimana, il 16 luglio per la precisione, andrà al voto. Ho apprezzato l'atteggiamento positivo e costruttivo delle opposizioni che hanno riconosciuto che la proposta è per l'intero Paese, una legge di riconciliazione del Paese con se stesso, come l'ho definita in Aula", conclude il ministro per le Pari opportunità e la famiglia. (Rin)