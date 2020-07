Venezia: Conte, non è passerella, verifichiamo funzionamento Mose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è una cerimonia di inaugurazione ma siamo qui per un test, non per una passerella. Il governo vuole verificare l'andamento dei lavori". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose a Venezia. "Abbiamo una poderosa opera che attende da anni il completamento. Dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno inverno ci sia questo strumento di salvaguardia", ha aggiunto. (Rin)