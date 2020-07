Germania: ex dipendente ufficio stampa governo accusato di spionaggio per conto dell'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex dipendente dell'ufficio stampa del governo tedesco è sospettato di spionaggio per conto dell’Egitto. Secondo un rapporto presentato dal ministro dell’Interno, Horst Seehofer, un impiegato dell'ufficio stampa federale tedesco avrebbe lavorato per anni per conto del Servizio segreto egiziano. "Non intendiamo commentare le indagini in corso", ha dichiarato Steffen Seibert, portavoce del cancelliere Angela Merkel e capo dell'ufficio stampa federale. Secondo quanto si legge sul quotidiano tedesco “Bild”, l'uomo avrebbe lavorato per il servizio visitatori dell'ufficio stampa come impiegato di medio livello: questo tipo d’impiego implica che avrebbe sostenuto un esame e almeno due anni di formazione professionale per ottenere il lavoro. Secondo quanto riferito, la polizia tedesca ha adottato delle "misure cautelari" nei confronti di quest'uomo lo scorso dicembre. La procura federale ha confermato che l'uomo è stato accusato di spionaggio e che le indagini sono ancora in corso. "Vi sono delle indicazioni secondo cui i servizi egiziani starebbero cercando di reclutare alcuni cittadini egiziani che vivono in Germania a fini di intelligence attraverso le loro visite alle loro missioni diplomatiche in Germania e i loro viaggi in Egitto", si legge nel rapporto del ministero dell’Interno. Il governo tedesco ritiene che i servizi segreti egiziani stiano cercando di raccogliere informazioni sui loro connazionali che risiedono in Germania e che potrebbero essere legati alla Fratellanza musulmana, ma anche membri della comunità cristiana copta. (Geb)