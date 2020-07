Ue: Gelmini (FI) su Mes, Conte campione del mondo di rinvio in lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes "non ci sarà nessuna rottura" dell'alleanza di centrodestra. "Siamo una coalizione coesa, governiamo regioni e comuni: oggi siamo all'opposizione, purtroppo. Quando torneremo al governo faremo sintesi, come abbiamo sempre fatto". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Dubbio". "Oggi questo compito tocca alla maggioranza: ma sul Mes Conte è campione del mondo del rinvio in lungo e i due partiti principali della maggioranza dicono l'opposto. Si può governare un Paese così?". Alla domanda se le divergenze del centrodestra su temi europei non rischiano di essere, alla lunga, troppo divisive, la risposta è: "No. È stato affermato per anni che Lega e Fratelli d'Italia vogliono uscire dall'Europa e dall'euro. Ma non è vero. Oggi tutte le forze del centro-destra, ad esempio, condividono la scelta della Bce di mantenere in vita il bazooka per l'acquisto dei debiti sovrani. Che cosa c'è di più 'europeo' della Banca Centrale?", prosegue. "E come Forza Italia rivendichiamo il merito di aver contribuito alla maturazione di queste posizioni. Dopodiché anche noi vogliamo un'Europa dei popoli e non delle burocrazie: il Covid ha smosso qualcosa da questo punto di vista e dobbiamo continuare a lottare per archiviare definitivamente la stagione dell'austerity", conclude Gelmini. (Rin)