Nord Macedonia: elezioni parlamentari, coalizioni intensificano campagna elettorale in vista del voto

- Le principali coalizioni politiche della Macedonia del Nord hanno in programma dei raduni in numerose località del paese in vista del voto per il rinnovo del parlamento. Secondo quanto riporta la stampa locale, la coalizione "Noi possiamo", riunita attorno all'Unione socialdemocratica (Sdsm) dell'ex premier Zoran Zaev, visiterà in questi giorni Bitola e Karpos, mentre la coalizione "Rinnovamento per la Macedonia" guidata maggior partito d'opposizione, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski, sarà nei prossimi 3 giorni a Makedonska Kamenica, Pehcevo, Berovo e Delcevo. Un ingresso rapido nell'Unione europea, l'abbattimento del livello di corruzione e più investimenti nel sistema sanitario sono alcune delle promesse delle forze politiche macedoni in questa campagna elettorale prima del voto del 15 luglio. (segue) (Seb)