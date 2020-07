Nord Macedonia: elezioni parlamentari, coalizioni intensificano campagna elettorale in vista del voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mickoski, ha tenuto nei giorni scorsi un meeting a Tetovo in cui è stata sottolineata l'importanza dell'appuntamento elettorale. "Sarà un momento decisivo per scegliere fra due concetti di fondo, se scegliere l'ingiustizia, il crimine e la corruzione o se scegliere la dignità", ha detto Mickoski. Naser Ziberi, candidato a premier di Dui, forza rappresentativa degli albanesi in Macedonia del Nord, ha promesso sostegno economico alle famiglie, in particolare alle giovani coppie al di sotto dei 35 anni. L'altro partito rappresentativo degli albanesi, AA-coalizione alternativa ha sottolineato, in un meeting tenuto nei giorni scorsi a Debar, la necessità di "restituire dignità agli albanesi" e agli altri abitanti del paese. Il leader Zijadin Sela ha dichiarato che "è tempo per iniziare un rinnovamento" che porti alla punizione dei responsabili di crimini e di chi ha infranto la legge. (segue) (Seb)