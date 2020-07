Nord Macedonia: elezioni parlamentari, coalizioni intensificano campagna elettorale in vista del voto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha studiato una serie di misure sanitarie per consentire il voto "in sicurezza" ai cittadini il prossimo 15 luglio. Le elezioni si suddivideranno in tre giornate, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. I cittadini macedoni in autoisolamento a causa del Covid-19 potranno votare il 13 luglio anziché il 15 dello stesso mese, come invece previsto per il resto della popolazione. Le persone considerate parte delle categorie più fragili, come anziani o malati cronici, potranno votare il 14 luglio evitando così possibili assembramenti. La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni parlamentari previste inizialmente il 12 aprile. (segue) (Seb)