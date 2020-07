Nord Macedonia: elezioni parlamentari, coalizioni intensificano campagna elettorale in vista del voto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è attualmente guidato da un governo tecnico dopo le dimissioni di Zoran Zaev da primo ministro lo scorso 3 gennaio. Il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ha avuto il 24 giugno un colloquio in videoconferenza con gli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione europea accreditati a Skopje. Secondo un comunicato del ministero macedone, il colloquio è avvenuto su iniziativa della presidenza di turno croata dell'Ue e ha contato la partecipazione del viceministro macedone con delega agli Affari europei, Bujar Osmani, oltre che di quella del capo della delegazione europea a Skopje, Samuel Zbogar. Al centro della conversazione sono stati i temi relativi al percorso di adesione europea del paese balcanico oltre che le sfide portate dalla pandemia da Covid-19. I negoziati di adesione avviati da Skopje, ha detto Dimitrov, sono "un'enorme opportunità" per creare delle migliori condizioni di vita e di lavoro per i cittadini macedoni. Riguardo alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche, Dimitrov ha auspicato un proseguimento della cooperazione fra Ue e i paesi dei Balcani occidentali per far fronte alle sfide. "Abbiamo espresso la speranza che l'unità e la solidarietà fra Ue e Balcani occidentali proseguano contro questa minaccia con ancora maggiore intensità e coordinamento, in particolare nel prossimo periodo, quando i confini riapriranno gradualmente", ha detto Dimitrov. (Seb)