Fd'I: Rivellini su attacco Meloni, Travaglio come Feltri, si dimetta da direttore del "Fatto Quotidiano"

- Chi tante volte ha chiesto le dimissioni altrui ora dovrebbe fare un passo indietro. Queste le parole di Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per fratelli d'Italia sulle parole di Marco Travaglio, "cariche d'odio, contro Giorgia Meloni" considerate "non degne del direttore di un giornale. Dalle colonne del Fatto Quotidiano Travaglio ha attaccato apertamente la Meloni, aizzando le masse per un rinnovato spirito partigiano, invocando l'utilizzo dello 'schioppo'. Praticamente istigazione all'odio", si legge in una nota. "Mi sa che Travaglio condivide un vizietto con Feltri che non lo fa essere sempre lucido. Quando gli tornerà un barlume di ragione si dimetta da direttore, perché dirigere un giornale significa rispettare etica e morale. Chiedere l'uso delle armi contro avversari politici non credo sia né etico né morale", conclude l'esponente di Fd'I. (Com)