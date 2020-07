Brindisi: assaltarono portavalori con kalashnikov, sgominata banda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Long vehicle", ha eseguito 8 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di un assalto a un furgone portavalori, commesso in Brindisi il 18 gennaio del 2018. Il risultato investigativo odierno è stato conseguito attraverso laboriose attività poste in essere dalla squadra mobile brindisina che, con il contributo di personale del servizio centrale operativo di Roma, è riuscita ad individuare i componenti del commando armato. Sulla strada statale Lecce- Brindisi il 18 gennaio del 2018, alle ore 7.05 circa del mattino il furgone blindato portavalori Cosmpol che trasportava denaro e valori per circa mezzo milione di euro, da consegnare agli uffici postali in vari comuni della Provincia di Taranto, è stato assaltato da un commando armato, composto da almeno 10 persone, alcune delle quali imbracciavano anche armi da guerra. I rapinatori raggiunto il luogo dell'assalto a bordo di 4 distinte autovetture avrebbero sparso sulla strada chiodi a quattro punte destinati a fermare il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. Il furgone blindato, è stato quindi raggiunto, affiancato e bloccato da un'autovettura i cui occupanti avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco. (segue) (Ren)