Brindisi: assaltarono portavalori con kalashnikov, sgominata banda (2) (2)

- Quattro persone armate, con il volto travisato da passamontagna si sono quindi dirette con le armi in pugno verso il furgone portavalori, contro il quale continuavano a sparare più colpi, intimando all'equipaggio di aprirlo. Dopo pochi secondi, i rapinatori hanno sollevato la parte posteriore del furgone e iniziato a tagliare la carrozzeria in corrispondenza della parte in cui era allocata la cassaforte. Non riuscendo nell'intento di penetrare nel furgone portavalori e di impossessarsi di quanto in esso contenuto, sono fuggiti a bordo di un furgone, successivamente rinvenuto e sequestrato, avendo cura di cancellare le tracce della loro presenza a bordo delle quattro auto (nonché quelle a bordo del furgone), facendo uso della schiuma di un estintore. (Ren)