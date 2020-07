Mose: De Micheli, in decreto Semplificazioni definito profilo gestione opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Venezia "il protocollo fanghi è pronto e nel decreto Semplificazioni entrerà una norma che definirà il profilo attuale e futuro della gestione del Mose". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose a Venezia. "C'è stato un rallentamento dettato dall'emergenza Covid-19 - ha aggiunto - ma sulla gestione della Laguna non mancheranno le risorse ed un disegno strategico: la difesa di Venezia per noi è una questione quotidiana, non straordinaria. Il Mose - ha concluso - non basterà se non ci sarà l'altra gamba del progetto" complessivo per la tutela di Venezia. (Rin)