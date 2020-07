Giustizia: Salvini, maggioranza penalizza magistrati onorari, superare riforma Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza sbatte la porta in faccia ai magistrati onorari. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega come "la bozza presentata al Comitato ristretto non soddisfa le richieste dei tanti Giudici Onorari di Tribunale, Giudici di Pace e Vice Procuratori Onorari: nominati dopo un concorso per titoli, sottoposti a verifica quadriennale, soggetti a sanzioni disciplinari eppure ancora precari. La loro richiesta è la nostra - prosegue Salvini -: la stabilizzazione dei magistrati onorari già in servizio, anche per evitare sanzioni da parte dell’Europa. Da parte della maggioranza e del Governo, però, manca la volontà politica di superare la riforma Orlando e restituire diritti e dignità a dei professionisti preziosi per lo Stato. Con Jacopo Morrone avevamo tentato di risolvere il problema, insieme al ministro Bonafede, che poi ha cambiato idea", aggiunge. "Partita chiusa? Neanche per sogno: noi non molliamo. La risposta deve essere la stabilizzazione definitiva. La nostra proposta sarà formalizzata per tramite del senatore Urraro già al prossimo Comitato ristretto, istituito in Commissione giustizia, sotto la presidenza di Andrea Ostellari”, conclude Salvini. (Rin)