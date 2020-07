Roma: sindacati, no alla chiusura delle Domus romane di palazzo Valentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato all'amministrazione Capitolina e alla società Civita mostre e Musei spa una richiesta di incontro urgente per fare il punto sulla situazione di grave stallo riguardante le Domus romane di Palazzo Valentini, ancora ad oggi chiuse e senza che vi sia un piano di rientro per accogliere lavoratrici, lavoratori e visitatori in sicurezza". E' quanto si legge in una nota di Livia Astolfi e Carlo Bravi, della Filcams-Cgil Roma e Lazio e della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti. "I dipendenti addetti alla biglietteria, bookshop e alla visita all'area archeologica, sono sospesi nell'incertezza e nella preoccupazione e la città perde la fruizione di un Sito archeologico straordinario, fiore all'occhiello della moderna divulgazione archeologica", continuano i sindacati, aggiungendo che "la società riferisce di non poter riaprire a causa dell'incompatibilità dell'impianto di condizionamento con le nuove disposizioni sanitarie ed aggiunge che previste i lavori dovrebbero essere effettuati dal committente, ossia Città metropolitana". (segue) (Com)