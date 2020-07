Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, sosteniamo ruolo Ue nella mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono l'Unione europea nella mediazione al dialogo tra Kosovo e Serbia, in vista del summit di Parigi e dell'incontro a Bruxelles in programma il 10 ed il 12 luglio. Lo ha dichiarato l'inviato speciale Usa per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell, secondo quanto riportato oggi dalla stampa balcanica. "Diamo il nostro pieno sostegno e siamo grati della loro leadership. Speriamo che l'importante questione della liberalizzazione dei visti per il Kosovo sarà chiusa in questo incontro", ha aggiunto Grenell rimarcando che la normalizzazione dei rapporti economici tra Pristina e Belgrado deve essere il primo passo decisivo per la risoluzione dei problemi. "Speriamo che gli europei renderanno prioritari l'attuazione degli accordi sulle linee aeree, sulle ferrovie e sulle strade, che sono stati già raggiunti. Crediamo che questi accordi sono cruciali per creare posti di lavoro e per ripristinare la speranza tra i giovani della regione", ha osservato l'inviato speciale Usa. (segue) (Kop)