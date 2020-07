Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, sosteniamo ruolo Ue nella mediazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il fallimento dell'iniziativa degli Stati Uniti, naufragata per la defezione della delegazione kosovara dopo i capi d'accusa della Procura speciale dell'Aia contro il presidente Hashim Thaci, l'Ue è impegnata nel rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado e nei prossimi giorni sono attesi importanti appuntamenti. In questi giorni il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti e il presidente serbo Aleksandar Vucic sono attesi infatti a Parigi per incontri separati con il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo questi incontri il premier kosovaro ed il presidente serbo prenderanno parte congiuntamente, venerdì 10 luglio, ad una video conferenza con il capo dello Stato francese Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Kop)