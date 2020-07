Difesa: accordo Telefonica-Navantia da 5,2 milioni per "digitalizzare" navi Marina spagnola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni Telefonica e Navantia, azienda che opera nell'industria della difesa, hanno raggiunto un accordo per dotare le navi della Marina militare spagnola delle infrastrutture, della sicurezza e delle comunicazioni necessarie per ospitare una piattaforma digitale innovativa con le più recenti tecnologie nella progettazione, costruzione e supporto del ciclo di vita. Telefonica ha reso noto in un comunicato che l'aggiudicazione del progetto, del valore di 5,2 milioni di euro ed estendibile a 14 milioni, prevede l'utilizzo di tecnologie quali la virtualizzazione dei server e delle applicazioni, il disaster recovery e la certificazione della piattaforma di fronte ad enti ufficiali. (Spm)