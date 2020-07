Libia: due morti in un attentato dopo gli scontri armati a Janzur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione è avvenuta all'interno di un veicolo con a bordo tre persone, a seguito del lancio di una bomba a mano nell'area di Janzur, vicino Tripoli, la capitale della Libia. Secondo l'emittente "Al Saa 24", testimoni hanno riferito che l'esplosione, avvenuta di fronte al quartier generale del ministero dell'Economia vicino alla High School di Janzur, "l'ex Piazza dell'esercito", ha causato la morte di due persone e il ferimento della terza che era con loro. L'attentato potrebbe essere legato agli scontri scoppiati ieri nella zona tra milizie rivali. Secondo quanto riferiscono degli attivisti sui social network, ripresi dai media vicini al generale Khalifa Haftar, ieri è stato ucciso Hamed Abu al Jaafar, noto come Belkabsh, fratello del capo della milizia "Cavalieri di Janzur", Mahmoud Abu Jaafar, noto come Al Shabih. Secondo quanto si legge sui social network libici, Belkabsh sarebbe stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco con Mohammed Fakkar, abitante della zona di Awlad Hamed di Janzur. Dopo questo conflitto a fuoco sono stati uditi altri colpi d'arma da fuoco in via al Barnus di Janzur, in particolare proprio davanti alla sede della Guardie petrolifere locali. Lo scontro vede da un lato i miliziani del gruppo "Cavalieri di Janzur" e dall'altro la milizia armata che fa capo a Mohammed Rakkar a causa dell'uccisione di Belkabsh. (Lit)