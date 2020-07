Criminalità: spaccio droga, smantellata a Pistoia organizzazione italo-albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 150 militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di cinofili ed elicotteri, stanno eseguendo dalle prime luci dell’alba una serie di misure cautelari disposte dalla Procura di Pistoia nei confronti di una pericolosa organizzazione italo-albanese che aveva il suo quartier generale in Montecatini e che operava principalmente in Pistoia e Prato ma anche nelle provincie di Firenze, Lucca, Forli’, Venezia, Alessandria, Genova, Pescara, Pavia e Modena. Sono state seguite n.17 ordinanze di custodia cautelare, 7 misure cautelari con obbligo di dimora e presentazione alla P.G., che si vanno ad aggiungere agli 8 arresti già eseguiti in flagranza di reato, oltre alla contemporanea esecuzione di 48 perquisizioni domiciliari e del sequestro di un ristorante e di due autoveicoli. L’organizzazione, costituita principalmente da due ramificazioni apparentemente separate ma interconnesse tramite il vertice, si occupava dell’intera filiera dello spaccio. Dall’acquisizione dei grossi quantitativi, alla distribuzione ai rivenditori e finanche alla consegna a domicilio all’acquirente finale, trattando principalmente cocaina ma non disdegnando anche l’hashish. (segue) (Com)